Bahçesinde çalışan adamı başıboş köpek parçaladı

Konya'daki olay iki gün önce Gönen ilçesi Gölbaşı Köyü'nde meydana geldi. 72 yaşındaki Osman Şanlı bahçesinde çalıştığı sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Başta boynu olmak üzere vücudunun birçok yerinden ısırılan yaşlı adam kanlar içinde kaldı. Olayı gören yakınları başıboş köpeği güçlükle uzaklaştırdı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Osman Şanlı, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Osman Şanlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından talihsiz adamın cenazesi Gölbaşı Köy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Osman Şanlı'nın yakınları yaşananlara tepki göstererek başıboş köpeklerle ilgili acil önlem alınmasını istediler.