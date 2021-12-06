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Giriş Tarihi: 6.12.2021 16:12

Bahçesinde kalp krizi geçirdi! Alpay öğretmen kurtarılamadı

DHA
Bahçesinde kalp krizi geçirdi! Alpay öğretmen kurtarılamadı

Burdur'un Bucak ilçesinde, evinin bahçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Alpay Kepez (34), hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çamlık Hacıbağ Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmeni Alpay Kepez, sabah okula gitmek için evden çıktı. Bahçesinde fenalaşıp, yere düşen Kepez'i yoldan geçenler fark edip, apartman sakinlerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kepez'i Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kepez, doktorlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 10 yıldır öğretmenlik yapan, 2 yaşındaki ikizlerin babası Kepez'in ölümü, Bucak'taki öğrencileri, meslektaşları ve Antalya'nın Aksu ilçesindeki yakınlarını üzdü. Alpay Kepez'in cenazesi, yarın Aksu ilçesi Mandıralar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Bahçesinde kalp krizi geçirdi! Alpay öğretmen kurtarılamadı
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