Bahçesindeki 2 ton ayvayı çalıp dövdüler, aracına baltayla zarar verdiler

Ş.K. bu kişilere engel olmaya çalışınca darbedildi. Balta ile Ş.K.'nin aracına da zarar veren 4 kişi, cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Vücuduna ve başına aldığı darbelerle yaralanan Ş.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.