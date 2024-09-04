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Giriş Tarihi: 4.9.2024 09:05 Son Güncelleme: 4.9.2024 09:42

Bahçesine yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü! Yaşlı adamın katili arabadaki parmak izinden ortaya çıktı!

İstanbul Beylikdüzü’de bahçeli bir evde ikamet eden Ahmet Şamlı (65) bahçe işlerine yardım için yanına çağırdığı 20 yaşındaki İbrahim M. Tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Şamlı’nın aracındaki parmak izlerinden katili yakaladı. Emniyette cinayeti itiraf eden Ibrahim M.’nin ilk ifadesinde; “bahçe işi yaparken sözlü tartışma yaşadık, evde bulduğum bıçakla olay gerçekleşti” dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bahçesine yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü! Yaşlı adamın katili arabadaki parmak izinden ortaya çıktı!

Beylikdüzü'nde 28 Ağustos günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ahmet Şamlı bahçeli evinde yapılması gereken işler için İbrahim M. İsimli bir gençle anlaşmış ve bahçede bir süre çalışmışlardı. Aralarında çıkan sözlü tartışma sonrası Ibrahim M. eline geçirdiği bıçakla Ahmet Şamlı'yı defalarca bıçaklayıp öldürdü. Olay yerinden kaçtı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet ihbarına giden Asayiş Şube Ekipleri Şamlı'nın aracını incelemeye aldı. Araçta Ibrahim M.'ye ait parmak izlerine rastlandı. Gözaltına alınan Ibrahim M. Cinayeti itiraf etti. Bahçe işi yapmak için anlaştık aramızda sözlü tartışma çıktı çıkan tartışmada bıçakla olayı gerçekleştirdim dediği öne sürülen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bahçesine yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü! Yaşlı adamın katili arabadaki parmak izinden ortaya çıktı!
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