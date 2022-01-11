Bahçeye giren tavuk cinayetinde 6 kişinin sorgusu sürüyor

Kocaeli İzmit İlçesi Sezer Sokak üzerinde, geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan olayda, mahalle sakinlerinden olan 26 yaşındaki Oğuzhan İpek'a ait tavuklar, iddiaya göre komşusuna ait bahçeye girdi. Durumu fark eden komşuları İpek'in evine geldi. Burada İpek ve komşuları arasında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kalbinden bıçaklanan İpek, olay yerinden hayatını kaybetti.

6 GÖZALTI

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Oğuzhan İpek'in cenazesi, İzmit Bekirdere Bahar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltında sorguları devam eden şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.