Bahçeye köpek girdi kavgası: 2’si kadın 3 yaralı

Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten gelen İsmail Yılmaz (30) evinin bahçesinde komşusu Esen Erel'in ( 50) köpeğini görünce tüfekle köpeğe doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Erel'e isabet edince genç kadın yaralandı. Haberi alan Esen Erel'in yakınları da İsmail Yılmaz ve eşi Burcu Yılmaz'ın (30) evine saldırdı. Taş ve sopaların kullandığı kavgada Yılmaz çifti de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekibi Yılmaz çifti ambulansa bindirilirken, dışarda bekleyen kalabalığı dağıtabilmek için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KÖPEĞE ATEŞ EDEN OĞLUNU SAVUNDU

İsmail.Yılmaz'ın annesi Zeynep Yılmaz (58) ise oğlunu savunarak komşularının köpeklerinin sıkça bahçelerine girerek yumurtalarını çaldığını, bahçedeki hayvanlara zarar verdiğini ileri sürdü. Anne Ylmaz "Oğlum işten gelmişti. Yine karşı komşunun köpeği bahçemize girmişti. Oğlum köpeği korkutmak için bahçeye indiği esnada birden ortalık karıştı. Komşularımız birden evimize taş ve sopalarla saldırdı. Tüfeklerle ateş etti. Gelinim ve oğlum eve kendini zor attı. Hepimiz çok korktuk eve saklandık" diye konuştu.