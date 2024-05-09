Bahçıvana “köpeklerin psikolojisini bozdun” cezası

Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yüzlerce kişinin yaşadığı bir sitenin bahçesinde bulunan iki köpek iddiaya göre bahçe içinde çocuklara saldırdı ve etrafı rahatsız etti. Bunun üzerine sitenin temizlik şefi ve bahçıvanı o köpekleri siteden çıkarıp farklı. Bir yere götürdü. Bunu gören bir başka site sakini de o kişilerden şikayetçi oldu. Şahsın şikayeti üzerine İstanbul Emniyet müdürlüğü ekipleri bahçıvan ve temizlik şefine idari para cezası kesti.

KÖPEKLERİN PSİKOLOJİSİNİ BOZDUĞU GEREKÇESİYLE CEZA YEDİLER

Ekipler, hayvanlara kötü davranmak psikolojik ve fiziksel acı çektirmek ve yaşam alanlarından uzaklaştırmak suçlamasından 2 kişiye toplamda 14 bin 432 lira para cezası kesti.