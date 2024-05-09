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Giriş Tarihi: 9.5.2024 16:33

Bahçıvana “köpeklerin psikolojisini bozdun” cezası

İstanbul Esenyurt’ta bir sitede çalışan bahçıvan ve temizlik işçisi iddiaya göre site bahçesinde bulunan iki köpeği çocuklara saldırdığı gerekçesiyle bahçe dışına çıkardı. Bunu gören bir site sakini iki çalışandan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri bahçıvan ve temizlik işçisine köpeklerin psikolojilerini bozdukları ve yaşam alanlarından uzaklaştırdıkları gerekçesiyle 14 bin 432 lira ceza kesildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bahçıvana “köpeklerin psikolojisini bozdun” cezası

Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yüzlerce kişinin yaşadığı bir sitenin bahçesinde bulunan iki köpek iddiaya göre bahçe içinde çocuklara saldırdı ve etrafı rahatsız etti. Bunun üzerine sitenin temizlik şefi ve bahçıvanı o köpekleri siteden çıkarıp farklı. Bir yere götürdü. Bunu gören bir başka site sakini de o kişilerden şikayetçi oldu. Şahsın şikayeti üzerine İstanbul Emniyet müdürlüğü ekipleri bahçıvan ve temizlik şefine idari para cezası kesti.

KÖPEKLERİN PSİKOLOJİSİNİ BOZDUĞU GEREKÇESİYLE CEZA YEDİLER

Ekipler, hayvanlara kötü davranmak psikolojik ve fiziksel acı çektirmek ve yaşam alanlarından uzaklaştırmak suçlamasından 2 kişiye toplamda 14 bin 432 lira para cezası kesti.

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Bahçıvana “köpeklerin psikolojisini bozdun” cezası
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