Bahis baskınında silahlarla yakaladılar

İsntanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi Çınar Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi.

U.K., E.A., A.O.D. ve K.K. isimli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yasa dışı bahis suçunda kullanılan 2 dizüstü bilgisayar, altı cep telefonu, çok sayıda farklı numaralara ait sim kart, çok sayıda banka hesabı ve bir çelik yelek ele geçirildi.

Çelik yeleğin U.K. isimli kişiye ait olduğu saptandı ve U.K.'nın adresine baskın yapıldı. Adreste A.B. isimli kişi de gözaltına alındı ve aramalarda 1 makineli tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek ve 118 mermi ele geçirildi.