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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Bahis çetesi çökertildi

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Bahis çetesi çökertildi
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye'nin en büyük bahis oynatan şebekesini 9 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. Çetenin her adımın takip eden polis, üyeleri tek tek tespit etti. Çete üyelerini süper lüks araçlar ve villalarda kaldıklarını belgeledi. Çete üyelerinin yasadışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, elde ettikleri paraları, bu amaç için kurdukları ofislerden geçirerek akladıklarını tespit etti. 16 ilde düzenlenen ve SİBERGÖZ-14 adı verilen eşzamanlı operasyonda, 120 kişi gözaltına alınarak Antalya'ya getirildi. Çete üyelerinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda biri altın kaplama 10 ruhsatsız tabanca bulundu.

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Bahis çetesi çökertildi
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