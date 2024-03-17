Bahis çetesi üyesi 25 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, 'Sibergöz-24 Operasyonu' ile bir bahis çetesini çökertti. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmada, örgüt liderinin Diyarbakır'da yasadışı bahis oynatan çetelere panel adı verilen sistemi sattığı, yakalanmamak için telefon üzerinden iletişim kurmadığı belirlendi. Siber polisi, örgüt liderinin parayı elden topladığını deşifre etti. Elde edilen görüntü ve deliller üzerine siber takibe alınan yasadışı bahis çetesi üyelerinin ev ve işyerlerine polis eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 51 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.