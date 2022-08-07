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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Bahis çetesinde müdür de işçi de var

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bahis çetesinde müdür de işçi de var
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda çökertilen 75 kişilik bahis çetesinin banka hesaplarındaki incelenmelerde, para trafiğinin 1.5 milyar liraya yükseldiği öğrenildi. Banka hesaplarındaki pra traf iğinin bir ucu Kuzey Makedonya'ya uzanıyor. Çetenin içinde farklı şirketlerde ve kurumlarda görevli 2 şirket ortağı, 2 genel müdür, bir müşteri ilişkileri yöneticisi, 2 kuyumcu, bir sigortacı, bir bilet satış elemanı, 2 büro elemanı, 2 satış sorumlusu, bir satış elemanı, bir konfeksiyon işçisi, bir özel güvenlik, bir müşteri hizmetleri görevlisi, 2 iş makinesi operatörü, bir elektrik tesisatı ustası, pazarlama müdürü, bir muhasebeci, bir barmen, 2 kurye, bir bahçıvan ve bir tezgahtar da bulunuyor. Çetenin içerisinde 5 gelir vergisi mükellefi de var. İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin'de baskın yapılan adreslerdeki aramalarda suç gelirlerinden elde edilmiş 4 lüks araç, 7 ruhsatsız tabanca, 13 mermi, sahte 'Polis Gazetesi' kimliği, hesap kayıtlarının tutulduğu ajanda, 100 bin lira, 3 bin 100 dolar ve bin 400 euro ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 19 şebeke üyesini yakalama çalışmaları sürüyor.

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Bahis çetesinde müdür de işçi de var
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