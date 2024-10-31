Bahis çetesine devlet yumruğu

Muğla'da, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüye üye olma ve yasadışı bahis suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yasadışı bahis çetesine yönelik Fethiye merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasadışı bahis çetesi operasyonunda toplamda 35 şüpheli gözaltına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yasadışı bahis çetesine yönelik operasyonun çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.