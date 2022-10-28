Haberler Yaşam Haberleri Bahis çetesine ‘kontra atak’ operasyonu! Çete çökertildi, 16 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 28.10.2022 16:56 Son Güncelleme: 28.10.2022 17:00

Bahis çetesine ‘kontra atak’ operasyonu! Çete çökertildi, 16 kişi yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasadışı bahis çetesine yönelik ‘Kontra Atak’ operasyonu yapıldı. Bahis çetesi çökertilirken, 16 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bahis çetesine ‘kontra atak’ operasyonu! Çete çökertildi, 16 kişi yakalandı

Yasadışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan bahis çetesi 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde çökertildi. Yapılan operasyon sonucunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen aramalarda; Suça konu olabileceği değerlendirilen 15 telefon, 16 sim kart, 7 hard disk, 2 tablet ve 1 Flashbellek'in ele
geçirildi. Binlerce kişiyi gerek borçla gerek nakit parayla yasadışı bahis sisteminin içerisine çeken şüpheliler ailelerin dağılmasına sebep oldu. Araştırmalar sonucu bahis parasını veremeyen vatandaşların aileleri ve kendilerinin tehdit edildiği, telefonlarının veya diğer değerli eşyalarının gasp edildiği öğrenildi.

YASADIŞI BAHİS SİTELERENE ÜYE OLANLARIN KİŞİSEL BİLGİLERİ DEEP WEB'DE SATILDI

Milli Piyango İdaresince belirlenmiş olan yasal sitelerden daha cazip oranlar veren ancak hiçbir yetkiliye ulaşılamayan yurt dışı menşeili bahis sitelerine üye olan vatandaşların ad, soyad, tc kimlik numarası, cep telefonu, ikamet adresi ve banka bilgilerinin site yönetimi tarafından "karanlık internet" diye tabir edilen "Deep Web" de 50 bin-100 bin fiyat aralığında satıldığı ortaya çıkarıldı.

BİSMİL YASADIŞI BAHİSTEN KONTRA-ATAK OPERASYONUYLA TEMİZLENDİ

Yasadışı bahisten elde edilen paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara çekildiği operasyon ile ilgili gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemlerinin Emniyet Müdürlüğünde devam sürdüğü belirtildi.

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Bahis çetesine ‘kontra atak’ operasyonu! Çete çökertildi, 16 kişi yakalandı
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