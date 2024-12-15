Bahis mafyasının tetikçisi kıskıvrak yakalandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde ikamet eden M.Ç. (39), geçtiğimiz temmuz ayında Beyhekim Mahallesi'nde ikamet ettiği apartman dairesinde, başında motosiklet kaskı olan saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateşle bacağından vurulan M.Ç., hastanede tedavi altına alınırken, ifadesinde Avrupa'da yaşayan kardeşi E.Ç.'nin iş yaptığı kişilerce tehdit edildiğini, saldırının faili olarak da bu kişilerden kuşkulandığını söyledi.M.Ç.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda M.Ç. ve ailesini yurtdışında yaşayan, yasadışı bahis ve narkotik suçlarına karışan örgüt yöneticisi N.A.'nın tehdit ettiği belirlendi. N.A.'nın Türkiye'de iş yaptığı kişilerden aileden para almalarını istediği, vermedikleri takdirde silahlı saldırı gerçekleştirmeleri talimatını verdiği tespit edildi.Şüphelilerden A.K.'nın Diyarbakır'da yaşayan tetikçiyi yabancı plakalı 40 milyon değerindeki lüks otomobille Konya'ya getirdiği eylemin ardından tekrar Diyarbakır'a gittikleri belirlendi.Konya ve Aksaray'da yapılan operasyonda tetikçi Y.B., onu kente getiren A.K. ile irtibatlı oldukları Ş.N. ve F.N. gözaltına alındı.Y.B. ve A.K. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.