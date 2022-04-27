Bahis operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi" suçunun önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu, 18 şüpheli şahıs tespit edildi. 24 adreste yapılan operasyonda, 16 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli 1 şahsın askerlik görevinde olduğu, 1 şahsın ise tutuklu olduğu anlaşıldı. Yapılan aramalarda, 20 adet cep telefonu, 17 adet simkart, 1 adet hafıza kartı, 4 adet harddisk, 1 adet laptop ve 1 adet modem ele geçirildi.