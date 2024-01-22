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Giriş Tarihi: 22.1.2024 10:28 Son Güncelleme: 22.1.2024 10:47

Bahisçi kılığına giren polis dövüştürülen 80 horozu kurtardı

Adana’da horoz dövüştürülen bir kıraathaneye bahisçi kılığına girerek baskın yapan polis, 32 kişiye 205 bin 600 lira para cezası yazdı. Acımasızca dövüştürülen farklı cinsteki 80 horoz ise koruma altına alındı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Bahisçi kılığına giren polis dövüştürülen 80 horozu kurtardı

Adana'da bir kıraathane de horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisine ulaşan polis, söz konusu adrese bahisçi kılığında girdi. Ahlak polisi, para karşılığında hayvanların vahşice dövüştürüldüğünü delillendirdikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Yapılan şok baskında suçüstü yakalanan 32 kişiye kumar oynamaktan 205 bin 600 lira ceza yazıldı. Ringde ve kümeste bulunan farklı cinsteki 80 horoza el konuldu. Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

BAHİSÇİ KILIĞINA GİRDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir kıraathanede horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis, oyuncu görünümünde girdiği kıraathanede, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, kıraathane dışında bekleyen ekiplere haber verdi.

HOROZLARA EL KONULDU

Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Suçüstü yakalanan 32 kişiye 'kumar oynamak' suçundan toplam 205 bin 600 TL para cezası uygulandı. Öte yandan horoz dövüşü yapılan anlar ise kameraya yansıdı. Polis, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 80 horoz ve 800 TL'ye el koydu.

HAYVANLAR KORUMAYA ALINDI

Gözaltına alınan iş yeri sahibi İ.Ş. (54), ifadesinde, horoz dövüşü yapıldığını ve kumar oynandığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından İlyas Ş.'ye 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Ringde ve kümeslerde el konulan horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Bahisçi kılığına giren polis dövüştürülen 80 horozu kurtardı
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