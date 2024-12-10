Bahisçilere operasyon… Günlük işlem hacimleri 10 milyon lira…

"Yasa Dışı Bahis" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Dört kişilik bir yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Şebeke üyelerinin, Beylikdüzü İlçesi'nde bulunan lüks bir sitedeki bir adrese; bahis sitelerine entegre halde panel sistemi kurdukları ve adresi "Finans Evi" olarak kullandıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin adres ve çevresinde dikkat çekmemek için kendilerini "Öğrenci" olarak tanıttıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonda; yasa dışı bahis paneller aracılığıyla bahis sitelerine insanları üye yaparak bahis oynatan ve bahis sitelerinin finans işlemlerini yürüten dört şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda; kullanılan panel sisteminin açık halde olduğu ve anlık para transferlerinin yapıldığı saptandı. Operasyonda 17 cep telefonu ve dört dizüstü bilgisayar ele geçirildi. 2'si "Dolandırıcılık" suçundan sabıkalı olan dört şebeke üyesinin banka hesap hareketlerine yönelik yapılan detaylı incelemelerde; şebekenin günlük işlem hacminin 10 milyon lira olduğu belirlendi.