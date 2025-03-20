Bahşiş kavgası meydan savaşına döndü: 18 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre ramazan davulu çalan iki grup arasında birbirlerinin mıntıkalarına girip, bahşiş topladıkları gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarda hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.