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Giriş Tarihi: 16.1.2024 15:09 Son Güncelleme: 16.1.2024 15:19

Bahtiyar isimli horozu dünyaya ün salmıştı, şimdi dev tavşan yetiştiriyor

Denizli’de 20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan ve bu özelliğiyle dünyanın dört bir yanında ilgi gören, Japon gazete ve Çin televizyon kanallarına haber olan “Bahtiyar” isimli horozun sahibi Okan Gökbudak (30), şimdi de dev tavşan yetiştiriyor. SABAH’a konuşan Okan Gökbudak, “Bahtiyar'ın yurt dışında da meşhur olması beni çok şaşırtmıştı. İstanbul'da yaşayan Japon gazeteci horoz için ayrı bir program bile hazırlamıştı. Japon ve Çin televizyon kanallarındaki programda Bahtiyar'ı ve kendimi görmek beni mutlu etti. Bahtiyar’ı bu kadar çok sevmişken kaybedince de çok üzüldüm. Hayvanları çok seviyorum. Şimdi de devasa Velikan tavşanlarını besliyorum. Elimde şu an 2 dişi, bir erkek olmak üzere 3 tane var. Büyük ilgi görüyorlar” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bahtiyar isimli horozu dünyaya ün salmıştı, şimdi dev tavşan yetiştiriyor

Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak'a ait 1 yaşındaki Denizli horozu, yaklaşık yarım dakika öterken nefesi kesilip bayılıp düşmesiyle ünlendi.

O anları cep telefonuyla kaydeden Gökbudak, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, bir anda sosyal medyada büyük beğeni alırken, 'Bahtiyar', fenomen oldu. Uzun süre öttüğünde bayılan horoz için otomobille takas teklifi bile geldi. Horozun sahibi Gökbudak, tekliflerin hepsini geri çevirdi. Hem gülümseten hem de hayrete düşüren 'Bahtiyar', Uzakdoğu ülkelerinde de haber konusu oldu. Horozun öterken çekilen videosu, Çin ve Japonya'daki çeşitli televizyon kanallarında yayınladı. Ünü ülke sınırlarını aşan Denizli horozunun, 10 yavrusu dünyaya geldi.

SOLUNUM HASTALIĞINDAN ÖLDÜ

Denizli'de öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayılan horoz Bahtiyar, yaklaşık 2 sene önce bulaşıcı bir solunum hastalığı yüzünden öldü. Horozu ile birlikte dünyaya ün salan Gökbudak, şimdi de dev tavşan yetiştiriyor. Gökbudak, 2 dişi bir erkek olmak üzere 3 devasa Velikan tavşanı besliyor.

DEV TAVŞANLARIM DA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

SABAH'a konuşan Okan Gökbudak, "Bahtiyar'ın yurt dışında da meşhur olması beni çok şaşırtmıştı. İstanbul'da yaşayan japon gazeteci horoz için ayrı bir program bile hazırlamıştı. Japon ve Çin televizyon kanallarındaki programda Bahtiyar'ı ve kendimi görmek beni mutlu etti. Bahtiyar'ı bu kadar çok sevmişken kaybedince de çok üzüldüm. Hayvanları çok seviyorum. Şimdi de devasa Velikan tavşanlarını besliyorum. Elimde şu an 2 dişi, bir erkek olmak üzere 3 tane var. Büyük ilgi görüyorlar" dedi.

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Bahtiyar isimli horozu dünyaya ün salmıştı, şimdi dev tavşan yetiştiriyor
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