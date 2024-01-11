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Giriş Tarihi: 11.1.2024 23:09 Son Güncelleme: 12.1.2024 00:04

Bakacakkadı'da feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Zonguldak-Ankara karayolu Gökçebey İlçesi Bakacakkadı, Örmeci mevkiinde tır ve minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Bakacakkadı’da feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Bakacakkadı beldesi Örmeci yolu üzerinde meydana geldi. Minibüs ile tırın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'tan Bakacakkadı istikametine gitmekte olan Atakan T. (24) idaresindeki TIR ile, aynı istikamette yolun kenarında bekleyen Bahattin Pirecioğlu (38) idaresindeki araca kontrolünü kaybederek çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda çarpmanın etkisi ile minibüs şoförü Bahattin Pirecioğlu olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki Elif Y, ile tır şoförü Atakan T, yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atakan T, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine, Elif Y'de Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Bakacakkadı'da feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
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