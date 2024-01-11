Bakacakkadı’da feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Bakacakkadı beldesi Örmeci yolu üzerinde meydana geldi. Minibüs ile tırın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Zonguldak'tan Bakacakkadı istikametine gitmekte olan Atakan T. (24) idaresindeki TIR ile, aynı istikamette yolun kenarında bekleyen Bahattin Pirecioğlu (38) idaresindeki araca kontrolünü kaybederek çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda çarpmanın etkisi ile minibüs şoförü Bahattin Pirecioğlu olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki Elif Y, ile tır şoförü Atakan T, yaralandı.