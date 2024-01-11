Bakacakkadı’da feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Bakacakkadı beldesi Örmeci yolu üzerinde meydana geldi. Minibüs ile tırın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.