Bakan açıkladı: Siverek-Kahta arası 25 dakika oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu projesinin önemli bir aşamasının tamamlandığını duyurdu. 28 Aralık'ta Kahta-Eceler mevkiindeki 27 kilometrelik yol kesiminin resmi açılışı yapılacak. Açılışı yapılacak güzergah, 2 çift köprü ve 2 üstgeçit ile donatıldı. Bakan Uraloğlu, tamamlandığında Kahta ile Siverek arasındaki mesafenin 11,2 kilometre kısalacağını ve seyahat süresinin 55 dakikadan 25 dakikaya düşeceğini belirtti.

Yolun mevcut haliyle 52 kilometre uzunluğunda olduğunu, ancak yeni düzenleme ile bu mesafenin azalacağını belirten Uraloğlu, bu gelişmenin yıllık tasarruflara yol açacağını vurguladı. "Seyahat süresinin kısalmasıyla birlikte 706 milyon lira zaman tasarrufu, 247 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacak. Ayrıca, karbon emisyonu 18 bin ton azalacak," dedi. Yeni güzergahın heyelanlı kesimlerden uzaklaşacağına da dikkat çeken Bakan, bu sayede trafik güvenliğinin artacağını ve bölgedeki ticaretin canlanacağını ifade etti. Uraloğlu, bu projenin sadece bir altyapı çalışması değil, aynı zamanda bölgedeki yaşam kalitesini artıran önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yolun tamamlanması bölgenin ekonomisine katkı sunacağını belirten bölge sakini Mustafa Parlak şunları kaydetti. ''Daha önce Adıyaman Siverek yolumuz tek şeritli olarak hizmet veriyordu, son yıllarda Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle yol çalışmaları başladı, şuan yol çift şeritli güzel bir yola kavuştuk. Depremde Nissibi köprüsünün olması bölgeye çok büyük bir fayda sağladı, emeği geçenlerden Allah razı olsun'' dedi.