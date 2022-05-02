Bakan Akar, Bayram namazını Kuvvet Komutanlarıyla birlikte kıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindekikuvvet komutanlarıyla birlikte bayram namazını Şanlıurfa'da Dergah Caminde kıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akar ve komutanlar, namazın ardından cami önünde kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla bayramlaştı.

Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere dün gece TSK Komuta Kademesi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını kentin simgesi olan Balıklıgöl'deki Dergâh Cami'nde kıldı.

Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları birlikte kıldıkları namazın ardından cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları bayramlaşıp toplantı yaparak sahadaki son duruma ilişkin bilgi alacağı kaydedildi.