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Giriş Tarihi: 2.5.2022 11:03 Son Güncelleme: 2.5.2022 11:46

Bakan Akar, Şanlıurfa'da Mehmetçik ile bayramlaştı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Akar, Şanlıurfa’da Mehmetçik ile bayramlaştı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, bayram namazının ardından Şanlıurfa'da Yüzbaşı Ali Saip Kışlasına geçerek 20'nci Zırhlı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerle bayramlaştı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazı için tarihî Balıklıgöl yerleşkesine gitti.

Dergâh Camisinin girişinde yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.Daha sonra Yüzbaşı Ali Saip Kışlasına geçen Bakan Akar beraberindeki Komuta Kademesi, 20'nci Zırhlı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

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Bakan Akar, Şanlıurfa'da Mehmetçik ile bayramlaştı
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