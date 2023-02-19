Son dakika: Bakan Akar'dan "sığınmacı akını" iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışıdır

"Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçekdışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur."



BAKAN AKAR, YAYLADAĞI MERKEZİNDE DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremin yıkıcı etkisini nispeten daha az yaşayan, Antakya'dan gelen depremzedeleri misafir eden Yayladağı merkezinde de incelemelerde bulundu. Kaymakam Ömer Faruk Gökçe ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile ilçe merkezindeki durumu inceleyen Akar, depremzedelerin kaldığı Yayladağı Belediyesine ait Devrent Tesisleri'ni ziyaret etti. Burada Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın Aba Güreşi Alanı'nda kurulan çadır kentteki vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Bakan Akar'a vatandaşlar, gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin", "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.