Haberler Yaşam Haberleri Bakan Akar'dan Babalar Günü mesajı
Giriş Tarihi: 19.6.2022 12:22

Bakan Akar'dan Babalar Günü mesajı

AA
Bakan Akar’dan Babalar Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, anne ve babaya hürmetin, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin de bir gereği olduğunu belirtti: Anne ve babaya hürmet, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin de bir gereğidir...

Bakan Akar, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "varlıkları ile daima güç veren, zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, ömrünü evlatlarına adayan kıymetli babaların 'Babalar Günü'nü en içten duygularla kutladığını" belirtti.

Toplumsal anlamda güven ve aidiyet duygusunun sembolü olan baba ocağının, hayata hazırlayan bir okul, hasreti çekilen sıla, doğup büyünülen vatan toprağı gibi olduğunu ifade eden Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Gönlümüzde daima sevgisini taşıdığımız, hayatın tüm güzellik ve zorluklarında hep yanı başımızda oluşlarından güç aldığımız ve şefkatiyle bizi sarıp kucaklayan ilham kaynağımız babalarımıza vefa, saygı ve minnet duygularıyla yaklaşmak en temel vazifelerimizdendir. Anne ve babaya hürmet, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin de bir gereğidir.

Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi yetiştiren kıymetli babalarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca şu anda vatanımızın her köşesinde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında, karada, denizde ve havada büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla görevlerini yerine getiren asker, sivil tüm mensuplarımızın ve onların çok kıymetli babalarının da Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TYT SORULARI 2022 yayınlandı mı, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? TYT soruları ve cevapları kitapçığı 2022: ÖSYM ile Matematik, Türkçe, Coğrafya soru cevap!
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu! 2022 Temmuzda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? YKS AYT oturumu ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
YKS SINAV BAŞARI DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI: Kalem duası okunuşu! YKS, AYT, TYT ve sınavda başarı için okunacak dualar
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Akar'dan Babalar Günü mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA