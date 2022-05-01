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Giriş Tarihi: 1.5.2022 15:34 Son Güncelleme: 1.5.2022 15:34

Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması ve bayram mesajı

DHA
Bakan Akar’dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması ve bayram mesajı

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı mesajında,  "Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları tek tek imha edilmekte ve teröristlerin inleri başlarına yıkılmaktadır" dedi.

Bakan Akar, Ramazan Bayramı mesajında, bayramların, milli ve manevi değerlerin özenle yaşatıldığı; sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerinin güçlendiği çok özel günler olduğuna vurgu yaparak, "Cennet vatanımızda milletçe huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar yaşayabilmemiz için Milli Savunma Bakanlığımızın tüm personeli gece gündüz demeden üstün bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir. Kahraman ordumuz; egemenlik, bağımsızlık ve bekamız için yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve iklim şartlarında 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlarken terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Suriye ve Irak'ın kuzeyinde geniş çaplı ve etkili operasyonlar icra edilerek, terör koridoru parçalanmış, sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Son olarak Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu ile de terör yuvaları tek tek imha edilmekte ve teröristlerin inleri başlarına yıkılmaktadır" dedi.

'TERÖRÜ BİTİRMEKTE KARARLIYIZ'

Akar, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, komşuların egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam edeceğine işaret ederek, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Kıbrıs dahil, mavi vatanımızda ve semalarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya da aynı azim ve kararlılıkla devam etmekteyiz. Başarıyla icra edilen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'yla da hakkımızı, hukukumuzu korumaya muktedir olduğumuz bir kez daha ortaya konmuştur" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKMIŞTIR'

Akar, bu faaliyetlerin yanı sıra eğitim ve tatbikatların da artarak devam ettiğini ifade ederek, "Aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de her türlü gayret gösterilmektedir. Ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılması için yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirme çalışmaları da başarıyla sürdürülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesine ulaşmıştır. Bu oranı daha da artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizden aldığımız ilhamla, personelimizin kahramanlık ve fedakarlığıyla başaramayacağımız hiçbir görev, aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur" dedi.

'DEVLET BÜYÜKLERİNİ ANIYORUM'

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar, bütün devlet büyüklerini ve komutanları saygıyla andığını belirten Akar, "Başarılarımızda en büyük pay sahibi olan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin, kahraman gazilerimizin ve aileleri ile bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor; kendilerine sağlık ve esenlikler ile kazasız belasız, başarılı görevler diliyorum" dedi.

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Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması ve bayram mesajı
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