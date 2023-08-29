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Giriş Tarihi: 29.8.2023 10:20 Son Güncelleme: 29.8.2023 10:58

GSB yurt başvuruları başladı! İşte son tarih

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Yurt başvuruları başladı, başvurular 2 Eylül 23:59 tarihinde sona erecek

GSB yurt başvuruları başladı! İşte son tarih

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurtlara ilişkin şunları söyledi:

"81 ilde 827 yurdu ile yıllardır milletin ve gençlerin emrinde. Hepimizin ortak arzusu gençlere refah dolu bugün ve yarın hazırlamak. Yurtlara başvuru sürecini başlatıyoruz. Tüm üniversiteyi kazanan gençlerimize başarılar diliyorum.

2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek.

Bu yıl öncelik gruplarımıza depremzede öğrencilerimizi dahil ettik. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Süreci istismar etmeye çalışanlara itibar etmeyin devletimize güvenin. Yurt başvuru sürecinin hayırlı olmasını diliyorum."

AYRINTILAR GELİYOR...

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GSB yurt başvuruları başladı! İşte son tarih
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