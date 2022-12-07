Haberler Yaşam Haberleri Bakan Bozdağ: 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık
Giriş Tarihi: 7.12.2022 00:02

Bakan Bozdağ: 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İcra ile çocukların anne baba ile görüşmesini kaldırdık. 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık” dedi.

İHA
Bakan Bozdağ: 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık

2023 bütçesi görüşmeleri TBMM'de devam ediyor. Meclis'te Adalet, Gençlik ve Spor bakanlıkları bütçelerinin görüşmeleri gerçekleştirildi.

BOZDAĞ: "DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİ VE ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERİ KALDIRDIK"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı konuşmasında, "Devlet Güvenlik Mahkemelerini ve Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık. Askeri mahkemeleri, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ni kaldırarak, yargıdaki sivil ve askeri yargı ayrımını sonlandırdık ve ülkemizde yargı birliğini sağladık. Bugün Türkiye'de yargı tektir. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerini biz kaldırdık. Bugün Türkiye'de mahkemelerimiz tamamı uygulamayı yapıyor." diye konuştu. Bozdağ, kadın ve çocuklar ile ilgili reformlara imza attıklarını kaydederek, "İlk defa çocuk koruma kanunu koyduk. Ceza sisteminde çocuklara yönelik suçlarda cezaları arttırdık. Çocuklarla aileler arasında anne baba ile çocuk arasında dramlar yaşanıyordu. İcra ile çocukların anne baba ile görüşmesini kaldırdık. 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık" dedi. Kadının hukukunu korumak için önemine değinerek, "Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla temel ceza kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bazı suçların boşanılan eşe karşı işlenmesi hali, suçun cezayı artıran nitelikli halleri arasına alınmıştır" şeklinde konuştu.

KASAPOĞLU: "İSTANBUL BELEDİYESİ KAÇ KİŞİLİK YURT YAPTI?"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceliklerinin fırsat eşitliği olduğunu belirterek, "Gençlerimizi en iyi imkanlarla en yaygın ve adaletli bir şekilde buluşturmak için azami gayret gösterdik, aynı azmi ortaya koyacağız. Gençlik Merkezi sayımızı 450'lilere, Genç Ofis sayımızı 345'in, Gençlik Kampı sayımızı 54'ün üzerine çıkardık" dedi. Yurtlar konusuna da değinen Kasapoğlu, "Üç büyük ilde yurtlarımızda 2 bine yakın boş yer var. İstanbul Belediyesi kaç kişilik yurt yaptı? İzmir, Ankara Belediyeleri kaç kişilik yurt yaptı? Bu yurtlar gençlerin yurtlarıdır" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ÜÇLÜ ZİRVE! Emeklilikte yaşa takılanlar o tarihe odaklandı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den PEŞ PEŞE asgari ücret 2023 mesajları!
Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söyleyin: Kobani bitti!
Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
SON DAKİKA: Aslı Baykal CHP'nin vizyon belgesini bombaladı: Ya Erdoğan ya Rifkin dediler! Seçmen mesajı aldı...
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına peş peşe tepkiler: İspat etmezse şerefsizdir
SON DAKİKA: Tramvay sürücüsü tutuklandı: Açlıktan gözüm kararmış bayılmış olabilirim!
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için acı bir kayıp!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bozdağ: 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA