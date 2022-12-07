Bakan Bozdağ: 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık

2023 bütçesi görüşmeleri TBMM'de devam ediyor. Meclis'te Adalet, Gençlik ve Spor bakanlıkları bütçelerinin görüşmeleri gerçekleştirildi.

BOZDAĞ: "DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİ VE ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERİ KALDIRDIK"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı konuşmasında, "Devlet Güvenlik Mahkemelerini ve Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık. Askeri mahkemeleri, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ni kaldırarak, yargıdaki sivil ve askeri yargı ayrımını sonlandırdık ve ülkemizde yargı birliğini sağladık. Bugün Türkiye'de yargı tektir. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerini biz kaldırdık. Bugün Türkiye'de mahkemelerimiz tamamı uygulamayı yapıyor." diye konuştu. Bozdağ, kadın ve çocuklar ile ilgili reformlara imza attıklarını kaydederek, "İlk defa çocuk koruma kanunu koyduk. Ceza sisteminde çocuklara yönelik suçlarda cezaları arttırdık. Çocuklarla aileler arasında anne baba ile çocuk arasında dramlar yaşanıyordu. İcra ile çocukların anne baba ile görüşmesini kaldırdık. 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık" dedi. Kadının hukukunu korumak için önemine değinerek, "Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla temel ceza kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bazı suçların boşanılan eşe karşı işlenmesi hali, suçun cezayı artıran nitelikli halleri arasına alınmıştır" şeklinde konuştu.

KASAPOĞLU: "İSTANBUL BELEDİYESİ KAÇ KİŞİLİK YURT YAPTI?"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceliklerinin fırsat eşitliği olduğunu belirterek, "Gençlerimizi en iyi imkanlarla en yaygın ve adaletli bir şekilde buluşturmak için azami gayret gösterdik, aynı azmi ortaya koyacağız. Gençlik Merkezi sayımızı 450'lilere, Genç Ofis sayımızı 345'in, Gençlik Kampı sayımızı 54'ün üzerine çıkardık" dedi. Yurtlar konusuna da değinen Kasapoğlu, "Üç büyük ilde yurtlarımızda 2 bine yakın boş yer var. İstanbul Belediyesi kaç kişilik yurt yaptı? İzmir, Ankara Belediyeleri kaç kişilik yurt yaptı? Bu yurtlar gençlerin yurtlarıdır" şeklinde konuştu.

