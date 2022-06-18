Haberler Yaşam Haberleri Bakan Bozdağ, Ankara 29. Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar’ın cenaze törenine katıldı
Giriş Tarihi: 18.6.2022 18:41 Son Güncelleme: 18.6.2022 18:48

Bakan Bozdağ, Ankara 29. Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar’ın cenaze törenine katıldı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Bakan Bozdağ, Ankara 29. Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar’ın cenaze törenine katıldı

Vefat eden Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde toprağa verildi. Ankara'daki evinde dün ölü bulunan 46 yaşındaki Çağlar için Keskin Hayriye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.

Baba Kadir Çağlar ve diğer aile fertlerine başsağlığı dileğinde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar'ın çocukları Fatih Kağan ve Kadir Mert ile yakından ilgilendi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazın ardından Şükrü Çağlar'ın naaşı, Keskin Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Çağlar'ın ailesi ve yakınları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hakim ve savcılar, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

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Bakan Bozdağ, Ankara 29. Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar’ın cenaze törenine katıldı
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