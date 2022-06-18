Bakan Bozdağ, Ankara 29. Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar’ın cenaze törenine katıldı

Baba Kadir Çağlar ve diğer aile fertlerine başsağlığı dileğinde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar'ın çocukları Fatih Kağan ve Kadir Mert ile yakından ilgilendi.
İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazın ardından Şükrü Çağlar'ın naaşı, Keskin Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Çağlar'ın ailesi ve yakınları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hakim ve savcılar, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.