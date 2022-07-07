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Giriş Tarihi: 7.7.2022 09:33 Son Güncelleme: 7.7.2022 09:39

Bakan Bozdağ imzaladı! Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş izni

Bakan Bozdağ imzaladı! Kurban Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş izni

Son dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

Son dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

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Bakan Bozdağ imzaladı! Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş izni
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