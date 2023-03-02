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Giriş Tarihi: 2.3.2023 16:08

Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bozdağ, daha sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.

AA
Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde koordinasyon toplantısına katılan Bozdağ, depremin ardından koordinatör olarak görevlendirilen validen çalışmalarla ilgili bilgi edindi.

"GEÇMİŞ OLSUN" VE "TAZİYE" DİLEKLERİNİ İLETTİ

Bakan Bozdağ, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsündeki konteyner kenti ziyaret ederek, depremzede vatandaşlara "geçmiş olsun" ve "taziye" dileklerini iletti. Vatandaşlarla sohbet eden Bozdağ, sorun ve taleplerini dinledi.

Çok sayıda binanın zarar gördüğü Trabzon Bulvarı'nda da incelemelerde bulunan Bozdağ, ardından Kahramanmaraş Adliye Sarayına geçti.

Kentte görev yapan hakim, savcı ve personelle bir araya gelen Bozdağ, depremden etkilenen adliye çalışanlarına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bozdağ, daha sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.

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Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu
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