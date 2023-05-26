Bakan Bozdağ’a Suruç’ta büyük ilgi

Şeyhan Aşireti reisi ve 22. Dönem Milletvekili olan Mahmut Kaplan Suruç halkı ile Bekir Bozdağ'ı buluşturdu. Buluşmada milletvekilleri, Büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, kanaat önderleri, aşiret reisleri bulundu.

Kaplan konuşmasında; "Şeyhan Aşireti olarak kadim bir kültürden geliyoruz. Asırlardır buradayız. Her dönemde toplum içinde meydana gelen sorunlarda tarafsız duruşumuzla hep çözüm arayıcı olduk. Tıpkı bizden önceki aile büyüklerimiz gibi, biz de bugün bu mücadeleye omuz verebiliyor olmayı şeref biliyoruz." dedi.

Bekir Bozdağ ise yaptığı konuşmada: "Kılıçdaroğlu 'U' dönüşü yaptı. Birdenbire Bozkurt Kılıçdaroğlu, Başbuğ Kılıçdaroğlu, Mücahit Kılıçdaroğlu derken şimdi Malkoçoğlu oldu. Seçimden önce konuştuklarının bugün yüzde 100 zıddını söyleyen birine bu aziz millet nasıl güvenebilir?" dedi.

Deprem bölgesinde yaşayanların güvendikleri, inandıkları ve sözünü tutacağını bildikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini ifade eden Bozdağ, "Erdoğan, 'yaparım' diyorsa yapar." diyen depremzedelerin Erdoğan'a güvendiğini, Kılıçdaroğlu'nun ise bu U dönüşüyle HDP oy verene iyi niyetli kardeşlerimizi de kandırdığını, ayrıca Suruç ve Ziyaret köyünün stratejik bir yer olduğunu belirterek, Suruç halkından destek istedi.