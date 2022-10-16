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Giriş Tarihi: 16.10.2022 12:43 Son Güncelleme: 16.10.2022 13:33

Bakan Bozdağ’dan maden kazası ile ilgili önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Şuanda içerde soğutma çalışmaları henüz bitmediği için içerde bir delil tespiti yapma imkanı henüz yok. Bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse bunların hepsi titizlikle yerine getirilecek. Maddi hakikat bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarılacak. Herhangi bir ihmal, kusur veya başka öngöremediğimiz sebep varsa bunlar tespit edilecek, ilgililer hakkında da gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Bakanlık olarak bu süreci yakından takip edeceğiz” dedi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Bozdağ’dan maden kazası ile ilgili önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden kazasının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu ve son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Bozdağ, "Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemlidir. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımız kazanın soruşturulması için adli tahkikatı başlattı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı şuanda bu tahkikatı yürütüyor. İlk önce 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ancak Olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5 çıkarıldı. Şuanda 5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa onların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkartmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren cumhuriyet başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem de Adli Tıp'tan görevlendirilen takviye uzmanlarla buradaki çalışmalar koordine edilmiştir" dedi.

Tahkikatı yakından takip edeceklerini söyleyen Bozdağ, "Şuanda içerde soğutma çalışmaları henüz bitmediği için içerde bir delil tespiti yapma imkanı henüz yok. Bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse bunların hepsi titizlikle yerine getirilecek. Maddi hakikat bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarılacak. Herhangi bir ihmal, kusur veya başka öngöremediğimiz sebep varsa bunlar tespit edilecek, ilgililer hakkında da gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Bakanlık olarak bu süreci yakından takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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Bakan Bozdağ’dan maden kazası ile ilgili önemli açıklamalar
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