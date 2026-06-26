Bakan Çiftçi: Göçü bir kriz alanı değil, stratejik bir fırsat alanı olarak değerlendiriyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili kurum yöneticileriyle İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bir araya gelerek göç konulu bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

"ENSAR VE MUHACİR KARDEŞLİK HUKUKU BİZLERE YOL GÖSTERMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen göç yönetimi anlayışının temelinde; güvenlik ile insanlık, hukuk ile merhamet arasında kurulan bir dengenin olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, insani ve manevi değerlerin altını çizerek "Peygamber Efendimizin hicret sırasında Ensar ile Muhacir arasında kurduğu kardeşlik hukuku, bugün de bizlere yol göstermektedir. Elbette devletler sınırlarını koruyacak, kamu düzenini sağlayacak ve göç yönetimini kurallar çerçevesinde yürütecektir. Ancak bütün bunlar yapılırken insan onuru, kardeşlik hukuku ve mazlumun hakkı asla göz ardı edilemez. Türkiye'nin son 15 yılda ortaya koyduğu duruş tam da budur." dedi.

"GÖÇÜ BİR KRİZ ALANI DEĞİL, STRATEJİK BİR FIRSAT ALANI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Göç yönetimine geniş bir perspektiften baktıklarını belirten Bakan Çiftçi, "Göç yönetimimiz; sınır güvenliğinden uluslararası korumaya, düzensiz göçle mücadeleden gönüllü geri dönüşlere kadar geniş bir perspektifle yürütülmektedir. Bir taraftan düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ederken, diğer taraftan nitelikli iş gücü, yatırımcılar, uluslararası öğrenciler ve bilim insanları için süreçleri kolaylaştırıyoruz. Göçü bir kriz alanı olarak değil; doğru yönetildiğinde bilgi, üretim, yatırım ve insan kaynağı bakımından stratejik bir fırsat alanı olarak değerlendiriyoruz." şeklinde ifade etti.

"GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI 1 MİLYON 434 BİNİ AŞTI"

8 Aralık 2024 tarihinde sonra yaşanan sürece değinen İçişleri Bakanı Çiftçi, "Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini hızlandırmıştır. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapanların sayısı ise 1 milyon 434 bini aşmıştır. Bugün ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 259 bindir. Bunun yaklaşık üçte biri Türkiye'de doğmuştur. Bu durum, göç meselesinin artık sadece geçici bir nüfus hareketi değil; uzun vadeli sosyal ve demografik boyutları olan bir mesele olarak ele alınmasını gerekli kılmaktadır." diye konuştu.

SURİYELİLERİN KAYITLI İSTİHDAMINI ÖNEMSİYORUZ

Bakan Çiftçi, Suriye'de ortaya çıkan yeni şartlar ve sahadaki talepler doğrultusunda hayata geçirilen idari ve hukuki düzenlemeleri şu şekilde sıraladı:

"Suriye'de ortaya çıkan yeni şartlar çerçevesinde; gönüllü geri dönüş süreçlerini, geçici koruma uygulamasının geleceğini ve düzenli göç mekanizmalarını kapsamlı şekilde değerlendiriyoruz. Ülkemizde tüm yabancılar gibi Suriyelilerin de kayıtlı istihdamını önemsiyoruz. Bu anlamda, Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik."

"GELECEĞİN GÖÇ POLİTİKALARINI BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli hedeflerinden biri bölgemizde barışın, istikrarın ve adaletin güçlenmesine katkı sunmaktır. Devletimizin tecrübesiyle, milletimizin vicdanını ve sivil toplumumuzun birikimini bir araya getirerek geleceğin göç politikalarını birlikte şekillendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.