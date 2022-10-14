Bakan danışmanıyım deyip 500 bin lira rüşvet istedi! İranlı iş kadınını böyle dolandırmaya kalktılar

Küçükçekmece'de lüks bir sitenin içinde kafe açan İranlı iş kadınının başı dolandırıcılarla derde girdi. 2.5 ay önce açılan kafeye gelen ve kendisini bakan danışmanı arkadaşını da Emniyet Müdürü olarak tanıtıp 'bir sorununuz olursa ben çözerim' demeye başladı. İranlı iş kadını her defasında problemlerinin olmadığını söyleyip onları uzaklaştırdı. Ama hemen her gün kafeye gelen sahte danışman her defasında aynı teklifte bulundu.
"KAFEYİ KAPATTIRIP RÜŞVET İSTEDİLER"
Yaklaşık 1 ay önce kafeye yönelik asılsız ihbarlar yapılmaya başlandı diyen iş kadını Laleh Vatankhani; "Polisler geliyor burada kavga olmuş diyorlar. Ortada hiçbir şey yok. Zabıta geliyor evraklarımıza bakıyor eksik varmış bir şey bulamıyorlar. Cumhurbaşkanlığı İletişi Merkezi CİMER'e hakkımızda onlarca şikayet gitmiş. Bu kadar peş peşe şikayetler olunca kafemiz mühürlendi. Ardından bu adamlar tekrar gelip yine bakan danışmanı olduğunu öne sürerek ve arkadaşını da emniyet müdürü olarak tanıtıp ben işinizi çözerim 25 bin dolar verin yeter dedi. Ben kendim çözerim işi deyip kabul etmedim" ifadelerini kullandı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Tekliflerini kabul etmeyince tehditler savurmaya başladılar diyen iş kadını; "Bunun üzerine ben polise gidip şikayetçi oldum. Polisler bana para vermeyi kabul etmemi ve buluşma ayarlamamı söyledi. 20 bin dolar hazırlayıp seri numaralarını polise verdi. Geçen Perşembe günü kafede buluşma ayarlandı. Şüpheliler gelip parayı aldığında polisler operasyonla şüphelileri suçüstü gözaltına aldı. Mağduriyetim giderildi sağolsunlar " dedi. Şüphelilerin gözaltına alan polislere bile danışmanım dedikleri öne sürülürken, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sim kart bulundu.
SAHTE ŞİKAYETLER YAPMIŞLAR
Şüphelilerin bu kartlarla sahte ihbarlar ve CİMER'e başvurular yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin onlarca kişinin adını habersiz şekilde kullandıkları ve şikayet oluşturdukları öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.