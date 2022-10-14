Bakan danışmanıyım deyip 500 bin lira rüşvet istedi! İranlı iş kadınını böyle dolandırmaya kalktılar

"KAFEYİ KAPATTIRIP RÜŞVET İSTEDİLER"

Yaklaşık 1 ay önce kafeye yönelik asılsız ihbarlar yapılmaya başlandı diyen iş kadını Laleh Vatankhani; "Polisler geliyor burada kavga olmuş diyorlar. Ortada hiçbir şey yok. Zabıta geliyor evraklarımıza bakıyor eksik varmış bir şey bulamıyorlar. Cumhurbaşkanlığı İletişi Merkezi CİMER'e hakkımızda onlarca şikayet gitmiş. Bu kadar peş peşe şikayetler olunca kafemiz mühürlendi. Ardından bu adamlar tekrar gelip yine bakan danışmanı olduğunu öne sürerek ve arkadaşını da emniyet müdürü olarak tanıtıp ben işinizi çözerim 25 bin dolar verin yeter dedi. Ben kendim çözerim işi deyip kabul etmedim" ifadelerini kullandı.