Bakan Derya Yanık: “İstanbul’da bir metroda yaşananlar bugünün önemini bir kez daha gösterdi!”

"GELİN, ŞİDDETE HEP #BİRLİKTEDURDİYELİM"

Bakan Yanık resmi Twitter hesabından şunları belirtti: "Bugün, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. İstanbul'da bir metroda dün yaşananlar bugünün önemini bize bir kez daha gösterdi. Toplumun tüm kesimleri, sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddete hep birlikte dur demeden bu mücadelede sonuç almamız mümkün değil. Bize ve bizim kültürümüze tamamen yabancı olan bu şiddet döngüsünü kırmak için gencinden yaşlısına, farkındalık en önemli silahımız. Gelin, şiddete hep #birlikteDURdiyelim. #BirDakika"