Haberler Yaşam Haberleri Bakan Derya Yanık: “İstanbul’da bir metroda yaşananlar bugünün önemini bir kez daha gösterdi!”
Giriş Tarihi: 25.11.2021 18:20 Son Güncelleme: 25.11.2021 18:22

Bakan Derya Yanık: “İstanbul’da bir metroda yaşananlar bugünün önemini bir kez daha gösterdi!”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bakan Derya Yanık: “İstanbul’da bir metroda yaşananlar bugünün önemini bir kez daha gösterdi!”

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda dün E.Y. isimli şüpheli tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretlerde bulunmuş, Kadıköy Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise şüpheliyi tespit ederek yakalamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu şiddet olayına sosyal medyadan değinerek “İstanbul'da bir metroda dün yaşananlar bugünün önemini bize bir kez daha gösterdi” dedi. Bakan Yanık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü mesajı yayınlayarak “Gelin, şiddete hep birlikte dur diyelim!” ifadelerini kullandı.

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda dün E.Y. isimli şüpheli tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretlerde bulunmuş, bu anın görüntüleri yayınlanmıştı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise şüpheliyi tespit ederek gece 02.30 sularında evine yaptığı baskında yakalamıştı.

"METRODA YAŞANANLAR BU GÜNÜN ÖNEMİNİ BİZE BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul metrosunda yaşanan kadına yönelik şiddet olayıyla ilgili de sosyal medyadan açıklamalar yaparak "İstanbul'da bir metroda dün yaşananlar bugünün önemini bize bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

"GELİN, ŞİDDETE HEP #BİRLİKTEDURDİYELİM"

Bakan Yanık resmi Twitter hesabından şunları belirtti: "Bugün, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. İstanbul'da bir metroda dün yaşananlar bugünün önemini bize bir kez daha gösterdi. Toplumun tüm kesimleri, sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddete hep birlikte dur demeden bu mücadelede sonuç almamız mümkün değil. Bize ve bizim kültürümüze tamamen yabancı olan bu şiddet döngüsünü kırmak için gencinden yaşlısına, farkındalık en önemli silahımız. Gelin, şiddete hep #birlikteDURdiyelim. #BirDakika"

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Bakan Derya Yanık: “İstanbul’da bir metroda yaşananlar bugünün önemini bir kez daha gösterdi!”
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