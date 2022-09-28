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Giriş Tarihi: 28.9.2022 17:45

Bakan Derya Yanık'tan 'Ardahan Depremi' açıklaması: Hane başına 3 bin TL destek sağlıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "27 Eylül’de Ardahan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Derya Yanık’tan ’Ardahan Depremi’ açıklaması: Hane başına 3 bin TL destek sağlıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ardahan'da meydana gelen depremin ardından yapılacak sosyal yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Derya Yanık şu ifadeleri kaydetti:

27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz.

Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin TL olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz.

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Bakan Derya Yanık'tan 'Ardahan Depremi' açıklaması: Hane başına 3 bin TL destek sağlıyoruz
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