Bakan Derya Yanık’tan ’Ardahan Depremi’ açıklaması: Hane başına 3 bin TL destek sağlıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ardahan'da meydana gelen depremin ardından yapılacak sosyal yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Derya Yanık şu ifadeleri kaydetti:

27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz.

Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin TL olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz.

