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Giriş Tarihi: 19.12.2021 14:29 Son Güncelleme: 19.12.2021 14:30

Bakan Dönmez'den Kınık'taki maden kazasına ilişkin açıklama

AA
Bakan Dönmez’den Kınık’taki maden kazasına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Kınık ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek kazanın nedeniyle ilgili incelemelerini ve denetimlerini başlattı. Yaralı işçilerimiz süratle hastanelere kaldırılarak ayakta tedavi edildi” ifadelerini kullandı…

Bakan Dönmez, Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında gazetecilere, İzmir'in Kınık ilçesinde dün yaşanan maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşçilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten, bu tarz kazaların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Dönmez, "Yaralı işçilerimiz süratle hastanelere kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek kazanın nedeniyle ilgili incelemelerini ve denetimlerini başlattı." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Isparta ve Burdur'da enerji ve tabi kaynaklar alanında faaliyet ve projelerle ilgili geniş çaplı değerlendirmeler yaptıklarını dile getirdi.

Isparta'daki çiftçi, iş insanı ve yerel yöneticilerle gerçekleştirdikleri toplantının çok verimli geçtiğini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Projelerimizi enine boyuna değerlendirdik. Onların istek ve görüşlerini aldık. Yerinden çözüm mantığına uygun olaraktan ilgili kurumlarımızın yetkililerini talimatlandırdık. Isparta bizim için son derece önemli kentlerimizden birisi. Tarım, özellikle de son yıllarda sanayi ve turizmde de önemli gelişmeler elde eden bir kentimiz. Gülün başkenti, enerji alanında eksikliklerimizin büyük bir kısmını tamamladık."

Çiftçilerin sulama enerji ihtiyacı için elektrik şebekesinin tarlalara getirilmesi yönünde bir talebin yerine getirileceğini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Süratle elektrik dağıtım şirketimiz projelendirmesini yapacak ve çiftçilerimiz daha ucuz enerji kaynağı kullanarak tarımsal faaliyetlerini yapabilir hale gelebilecek. Öte taraftan doğal gazla ilgili olarak Isparta doğal gaz kullanan kentlerimizden birisi. Halihazırda Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yalvaç, Kuleönü ve Sav ve merkez doğal gazı kullanıyor. Diğer ilçe ve beldelerimizden de doğal gazın getirilmesi yönünde talepler geldi. İnşallah ilk etapta Eğirdir ilçemize 2023 yılında planlıyoruz. Şarkikaraağaç'a 2024, diğer belde ve ilçelerimize de takip eden yıllarda doğal gazı getirmek suretiyle Isparta'da inşallah doğal gazı yaygınlaştırmış olacağız."

Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'nın ardından Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi toplantısına katıldı.

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Bakan Dönmez'den Kınık'taki maden kazasına ilişkin açıklama
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