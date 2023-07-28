Haberler Yaşam Haberleri Bakan duyurdu: Kemer'deki yangın kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 28.7.2023 15:22 Son Güncelleme: 28.7.2023 15:32

Bakan duyurdu: Kemer'deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Antalya-Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor."

Bakan duyurdu: Kemer’deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Antalya Kemer' deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altın alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık.

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Bakan duyurdu: Kemer'deki yangın kontrol altına alındı
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