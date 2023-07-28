Bakan duyurdu: Kemer’deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Antalya Kemer' deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altın alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık.

AYRINTILAR GELİYOR...