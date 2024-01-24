Haberler Yaşam Haberleri Bakan Ersoy duyurdu! Ülkemizden kaçırılan eserler Türkiye'ye getiriliyor
Giriş Tarihi: 24.1.2024 18:22

Bakan Ersoy duyurdu! Ülkemizden kaçırılan eserler Türkiye'ye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan 10 eserin İtalyan Kültür Polisince Floransa'da ele geçirilerek, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve bakanlık yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

AA
Bakan Ersoy duyurdu! Ülkemizden kaçırılan eserler Türkiye’ye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den kaçırılan eserleri ait olduğu topraklara geri getirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

"Ülkemizden yasa dışı yollarla çıkartılan 10 pişmiş toprak eserimiz İtalyan Kültür Polisi tarafından Floransa'da yakalanarak Roma Büyükelçimiz Sayın Ömer Gücük ve bakanlığımız yetkililerine teslim edildi." bilgisini veren Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın işbirliği içinde bulundukları İtalyan yetkililere, titiz takipleri için de Roma Büyükelçiliğine ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte Reisi'nin Ankara ziyaretinin şifreleri... Bölgede dengeler değişiyor...
SON DAKİKA | İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi
AK Parti İBB adayı Murat Kurum: "Laf üretmeyecek iş yapacağız"
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara'ya yeni raylı sistem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan: Altınok ile Ankara altın çağına girecek
Son dakika: İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı belli oldu
Putin İsveç’in üyeliğini ne kadar önemsiyor?
Marshall bayraklı gemi Şanghay'da battı: 16 Türk mürettebat vardı!
İlk açıklama geldi: Rusya'da 65 Ukraynalı esiri taşıyan uçak düştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Ersoy duyurdu! Ülkemizden kaçırılan eserler Türkiye'ye getiriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA