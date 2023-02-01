Bakan Ersoy, İstanbul’da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi

Ersoy, İstanbul'da yaptığı ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunan Ersoy, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbenin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından restorasyonun tamamlanacağını ve tarihi yapının müze olarak halkın hizmetine sunulacağını bildirdi.