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Giriş Tarihi: 8.3.2023 16:52

Bakan Ersoy, ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Türkiye tanırım standını ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Türkiye tanıtım standını, Türk Hava Yolları standını ziyaret etti ve Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile görüştü. Bakan Ersoy, temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin gururu Türk Hava Yolları'nın standını ITB Berlin Turizm Fuarı’nda ziyaret ettik. Havayolu ulaşımında lider markamız THY’nin uçtuğu her destinasyon hedef destinasyonumuz." ifadelerini kullandı.

DHA
Bakan Ersoy, ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Türkiye tanırım standını ziyaret etti

Bakan Ersoy, temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ITB Berlin Turizm Fuarı'nda, Bakanlığımızca hazırlanan Türkiye tanıtım standını ziyaret ettik. Turizmde 2023 hedeflerimizi, yürüttüğümüz tanıtım faaliyetlerimizi, devreye alacağımız yeni destinasyonlarımızı ve turizm çeşitliliğimizi sektör temsilcileriyle paylaştık.

"THY'NİN UÇTUĞU HER DESTİNASYON HEDEF DESTİNASYONUMUZ"

Ülkemizin gururu Türk Hava Yolları'nın standını ITB Berlin Turizm Fuarı'nda ziyaret ettik. Havayolu ulaşımında lider markamız THY'nin uçtuğu her destinasyon hedef destinasyonumuz.



Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile Berlin'de bir araya geldik. Turizm alanındaki iş birliğimizi geliştirme olanaklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduk."

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Bakan Ersoy, ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Türkiye tanırım standını ziyaret etti
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