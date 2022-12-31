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Giriş Tarihi: 31.12.2022 09:57

Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları incelemedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nde ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. Restorasyonun Mart sonunda bitirileceği belirtildi.

Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları incelemedi

Boğazın simge yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca geçen yıl başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Kız Kulesi, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.

Restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

RESTORASYON MART SONUNDA BİTİRİLECEK

Ersoy, restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Mimar Han Tümertekin'den bilgi aldı. Restorasyonun Mart sonunda bitirileceği belirtildi.

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Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları incelemedi
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