Bakan Ersoy, Şanlıurfa Arkeoloji müze ziyaretinde davul şov ile karşılandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1000'e yakın sanatçının katılacağı ve 300'den fazla etkinliğin düzenleneceği Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa Arkeoloji müzesini ve resim sergilerini gezdi.

Bakan Ersoy müze gezisinde 25 davul şovu ile karşılaştı. 25 davul aynı anda yaptıkları şov ile büyük ilgi gördüler. Bakan Ersoy, Şanlıurfa'da 25 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa Arkeoloji müzesin gezdi.

Bakan Ersoy ardından Müzede yer alan sergileri inceledi. Bakan Ersoy'a Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Bekir Bozdağ, Emin Önen, Asuman Yazmacı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar eşlik etti.