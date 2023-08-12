Bakan Ersoy: Tarihi dokuya zarar veren 500’ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '2023 Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Nevşehir'e geldi. Bir otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Ersoy, "Kapadokya Alan Başkanlığı ile birlikte bölgenin korumasıyla ilgili hem üst ölçekli planlar ve diğer yapısal sorunlarla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta da üst ölçekli planla ilgili çalışmalar tamamlandı. Onları da askıya çıkıyoruz. Kapadokya Alan Başkanlığı hayata geçtiği andan itibaren, tarihi ve kültürel dokuya zarar veren 500'ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı. Hem altyapı sorunlarıyla ilgili hem de kamusal ihtiyaca çözüm getirmek üzere 3 bin 700'den fazla konu karara bağlandı ve bağlanmaya da devam ediyor. Önümüzdeki hafta itibarıyla yıkılma tehlikesi altındaki 4 adet peri bacası onarımı, Zelve Ören Yeri çevre düzenleme projesiyle ilgili Göreme Açık Hava Müzesi ve Aşk Vadisi ile Güvercinlik Vadisi'ne yönelik çalışmalarda da ihaleye çıkmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki haftalarda hızlı bir şekilde onların ihalesini de tamamlayıp çalışmaları başlatacağız" ifadelerini kullandı.

'KAPADOKYA DÜNYANIN CAZİBE NOKTALARIDAN BİRİ'

Kazı çalışmalarının sürdüğü yerlerde alternatif yolların oluşturulduğunu belirten Bakan Ersoy, "Bir yandan Göreme Açık Hava Müzesi ve Sobesos Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmalarını sürdürürken buralarda ziyaretçilere yönelik alternatif yürüyüş güzergahlarını da hep birlikte oluşturuyoruz. Burada sadece arkeolojik kazılar, koruma amaçlı üst ölçekli planlar yapmak yeterli değil. Çünkü Kapadokya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da cazibe noktalarından biri. Çok değerli bir varlığın üzerindeyiz. Önemli olan bu değerlerimizin sadece Türkiye'de değil yurt dışında da birliğini ve markalaşmasını arttırmak. Bu bağlamda 3 yıl önce Beyoğlu'nda başlattığımız Beyoğlu Kültür Yolu Festivali vardı. Şimdi bu yıl itibarıyla da Kapadokya'yı da, Kapadokya Balon Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye Kültür Yolu Festivalleri serisine dahil ettik. Bu festival, geçen sene 5 şehirde gerçekleşmişti. Bu sene şehir sayısını 11'e çıkardık" diye konuştu.

'ETKİNLİKLERE YAKLAŞIK 750 BİN VATANDAŞ KATILMIŞ'

Nevşehir'de düzenlenen Kültür Yolu Festivallerine beklenenin üzerinde katılım sağlandığına dikkat çeken Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Nevşehir'de de 30 ayrı noktada binden fazla sanatçının katılımıyla 300'den fazla etkinlik gerçekleştiriyoruz. Beklentimizin çok üzerinde bir katılım oldu. O da bizi sevindirdi. Etkinliklere yaklaşık 750 bin vatandaş katılmış. İnşallah bugün ve yarınki etkinliklerle birlikte 1 milyon sayısını geçmeyi planlıyoruz. O da Kapadokya açısından çok önemli. Kapadokya'nın Türkiye genelinde ve dünyada tanıtımına da fayda sağlamış oluyoruz. Ama her şeyden önce markalaşmasıyla ilgili çalışmaları tamamlamış oluyoruz. O açıdan da Kültür Yolu Festivalleri'nin amacına uygun bir şekilde Nevşehir'de 9 gün sürecek etkinlikleri tamamlamış olacağız. Etkinlikler sadece Kapadokya'yla sınırlı değil. Önümüzdeki haftadan itibaren Erzurum Palandöken ve Trabzon Sümela etkinlikleri başlıyor. 12 Kasım'a kadar devam eden bir etkinlik silsilesinden bahsediyoruz. Birçok şehirden de, 'bizi de dahil edin' diye talep geliyor."