Bakan Ersoy: "Turizm tesislerine personel lojman mecburiyeti getiriyoruz"

Turizm tesislerindeni "kilit personel" olarak tanımlanan profesyonel çalışanların ayrılması, turizm tesislerinde hizmet kalitesinin düşmesi, turizm için tehlike olarak görülmeye başlanıyor.

MESLEK OKULLARI, ARA ELEMAN VE LOJMAN

İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk altı ayı değerlendiren ve gazetecelerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy turizmde yaşanan ara eleman sorunu, meslek okullarından turizme eleman yetişmesi ve son günlerde turizmin en büyük sıkıntısı olan persolen istihdamı konusunda bakanlık olarak neler yapıldığı konusunda turkiyeturizm.com'un sorusnu cevapladı.

Bakan Ensoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek turizm meslek okullarında dil eğitimi saatlerinin arttırıldığını ve turizm eğitiminin yaygınlaştırıldığını söyledi.

Turizm tesislerinde çalışanların artan kiralar ve ev fiyatları nedeniyle işten ayrılmalarının yarattığı personel açığı üzerine ise Bakan Mehmet Ersoy; "Otellere personel konaklaması için lojman yapma alanları vereceğiz. Ayrıca yeni yatırımcılara personel konaklaması için lojman yapma mecburiyeti getiriyoruz" dedi.