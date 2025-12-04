Bakan Ersoy’dan ’Taş Tepeler’ mesajı: Anadolu’nun 12 bin yıl önceki dünyasını görünür kılmaya devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Taş Tepeler bulgularına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Taş Tepeler Projesi'nde bu sezon ortaya çıkarılan yeni bulgular, Neolitik Dönem'e dair bilimsel çerçeveyi daha da genişletiyor. Sayburç'taki ağzı dikili yüz tasviri, Sefertepe'de farklı üsluplarla işlenmiş kabartmalar ve Göbeklitepe'deki adak heykeli, bölgedeki yaşamın ritüellerine ve sembolik dünyasına dair önemli ipuçları sunuyor. Bölgenin Neolitik mirasına ışık tutan buluntular, yürüttüğümüz çalışmaların her sezon nasıl yeni bir kapı araladığını bir kez daha gösteriyor. Taş Tepeler'in bilimsel yolculuğu kazı ekiplerimizin özverili çalışmaları, akademik paydaşlarımızın katkıları ve bölgedeki tüm kurumlarımızın güçlü desteğiyle kararlılıkla ilerliyor. Neolitik Çağ'ın kapılarını aralayan Şanlıurfa'daki süreçlere sağladığı destek ve yakın iş birliğiyle çalışmalarımıza ivme kazandıran Valimiz Sayın Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a hassaten teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mızın turizm ve kültür alanındaki gelişimine sağladıkları katkılar bu sürecin önemli bir tamamlayıcısıdır. Küresel tanıtım çalışmalarımız ile Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bu değerli katkılarıyla Şanlıurfa'mızı önce ülkemiz turizminde ardından da dünya turizminde hak ettiği yere ulaştıracağız. Taş Tepeler, Anadolu'nun 12 bin yıl önceki dünyasını benzersiz ayrıntılarla görünür kılmaya devam edecek"