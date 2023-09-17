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Giriş Tarihi: 17.9.2023 22:09

Bakan Fahrettin Koca: Afetzede Libya halkının yanındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Libya'ya ulaşan Türk ekiplerinin, 2 tam donanımlı 4X4 Acil Yardım Ambulansını Derne kentindeki sağlık idarecilerine teslim ettiğini açıklayarak, "Afetzede Libya halkının yanındayız" dedi.

DHA
Bakan Fahrettin Koca: Afetzede Libya halkının yanındayız

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya ulaşan ekiplerimiz, 2 tam donanımlı 4X4 Acil Yardım Ambulansını Derne kentindeki sağlık hizmeti sunumu ve yoğun bakım hastalarının sevklerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için sağlık idarecilerine teslim etti. 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 5 araç, 6 Acil Müdahale Aracı ise ekiplerimizce kullanılıyor. Afetzede Libya halkının yanındayız" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Fahrettin Koca: Afetzede Libya halkının yanındayız
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