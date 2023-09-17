Bakan Fahrettin Koca: Afetzede Libya halkının yanındayız

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya ulaşan ekiplerimiz, 2 tam donanımlı 4X4 Acil Yardım Ambulansını Derne kentindeki sağlık hizmeti sunumu ve yoğun bakım hastalarının sevklerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için sağlık idarecilerine teslim etti. 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 5 araç, 6 Acil Müdahale Aracı ise ekiplerimizce kullanılıyor. Afetzede Libya halkının yanındayız" ifadelerine yer verdi.
LİBYA'YA ULAŞAN EKİPLERİMİZ, 2 tam donanımlı 4X4 Acil Yardım Ambulansını Derne kentindeki sağlık hizmeti sunumu ve yoğun bakım hastalarının sevklerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için sağlık idarecilerine teslim etti. 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 5 araç, 6 Acil… pic.twitter.com/NOhgZyjRuy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2023