Bakan Fahrettin Koca: Afetzede Libya halkının yanındayız

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya ulaşan ekiplerimiz, 2 tam donanımlı 4X4 Acil Yardım Ambulansını Derne kentindeki sağlık hizmeti sunumu ve yoğun bakım hastalarının sevklerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için sağlık idarecilerine teslim etti. 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 5 araç, 6 Acil Müdahale Aracı ise ekiplerimizce kullanılıyor. Afetzede Libya halkının yanındayız" ifadelerine yer verdi.