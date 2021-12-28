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Giriş Tarihi: 28.12.2021 01:22

Bakan Fatih Dönmez'den "Kim Milyoner Olmak İster?" paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah

Bakan Fatih Dönmez’den Kim Milyoner Olmak İster? paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programından bir kesintiyi Twitter'dan alıntılayarak önemli bir mesaj verdi.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programında geçtiğimiz günlerde sorulan 10 bin TL'lik soru, "Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini yürüten üç derin deniz sondaj gemisinin adları hangisinde doğru verilmiştir?" oldu.



Mehmet adlı yarışmacı, "Fatih, Yavuz, Kanuni" isimlerinin bulunduğu "A" şıkkını seçerek soruyu bildi.



BAKAN DÖNMEZ'DEN KUTLAMA

Mehmet Bey yarışmada 10 bin TL seviyesine geçerken, yarışmanın videosunu Twitter hesabından paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarışmacıyı kutladı.



BAKAN DÖNMEZ DUYURDU: YAKINDA 4 OLACAK

Türkiye'nin derin deniz sondaj gemisi sayısının yakında artacağını duyuran Bakan Dönmez, "Tebrikler, Mehmet Bey. Yakında 4 olacak inşallah" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Fatih Dönmez'den "Kim Milyoner Olmak İster?" paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah
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