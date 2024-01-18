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Giriş Tarihi: 18.1.2024 22:14

Bakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi.

AA
Bakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Bakanlığın X sosyal medya platformunda, Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Kral 2. Abdullah'ın Bakan Fidan'ı kabul ettiği belirtildi.

Bakan Fidan da görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün dost ve kardeş Ürdün'ün başkenti Amman'da; Kral II. Abdullah, Prens Hasan Bin Tallal ve mevkidaşım Eymen Safedi ile görüşmeler gerçekleştirdim. İstikrarlı yapısıyla Orta Doğu jeopolitiğinde kilit rol oynayan, Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi Ürdün'le istişarelere önem veriyoruz. İş birliğimizi her boyutta daha da güçlendirme yönünde ortak bir iradeye sahibiz. Gazze'deki katliamın son bulması ve Filistinlilerin hak ettikleri egemenlik ve güvenliğe kavuşması için diplomatik girişimlerimizi Ürdünlü mevkidaşımla birlikte sürdürüyoruz. Unutulmamalıdır ki güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil, tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir. Saflarımızı sıkı tutarsak bu konuda sonuç alıcı adımlar atmamız mümkün olabilecektir. Endişeyle takip ettiğimiz Pakistan-İran gerilimini de taraflarla ele aldık. Türkiye olarak bu sorunun büyümemesi adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Dost ve kardeş Ürdün'e sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

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Bakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
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